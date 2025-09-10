Μύτικας: Λάμψη ελληνικής διάκρισης την δεύτερη ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης

Σημαντική ελληνική διάκριση στον Μύτικα τη δεύτερη ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης, με τον Χρήστο Παπαδόπουλο να ανεβαίνει στο βάθρο.

Οι αγώνες κράτησαν σχεδόν πέντε ώρες και δεκάδες αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, σημειώνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ξεχωριστή στιγμή για την ελληνική αποστολή αποτέλεσε η διάκριση του Χρήστου Παπαδόπουλου, ο οποίος στην κατηγορία Masters M1 κατέκτησε την τρίτη θέση με κατάδυση στα 75 μέτρα, ανεβαίνοντας στο βάθρο.

Στις γυναίκες της κατηγορίας CWT Women Seniors, η Ουκρανή Nataliia Zharkova ανέβηκε στην κορυφή με εντυπωσιακή βουτιά στα 113 μέτρα. Τη δεύτερη θέση πήρε η Ιταλίδα Alessia Zecchini με 109 μέτρα, ενώ τρίτη ήταν η συμπατριώτισσά της Chiara Obino με επίδοση 98 μέτρων. Στην κατηγορία Masters M1 των γυναικών, η Βρετανίδα Helena Bourdillon κέρδισε με βουτιά 65 μέτρων, αφήνοντας δεύτερη τη Γιαπωνέζα Junko Kitahama (50 μ.) και τρίτη την Αμερικανίδα Natsuko Saito (46 μ.).

Στην κατηγορία Masters M3, μοναδική συμμετοχή ήταν η Αυστραλή Helen Alison, η οποία έφτασε στα 36 μέτρα. Στους άνδρες της κατηγορίας Masters M1, το χρυσό πήρε ο Ελβετός Christian Langer με 92 μέτρα, ακολούθησε ο Andrei Zhdanov με 87 μέτρα και στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Έλληνας Χρήστος Παπαδόπουλος.

Τέλος, στην κατηγορία Masters M2, πρώτος ήταν ο Genady Roshchin με τα χρώματα της Ιταλίας, φτάνοντας στα 82 μέτρα. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Αμερικανός Matthew Brown με 73 μέτρα, ενώ τρίτος ήταν ο συμπατριώτης του Milton Drageset με 68 μέτρα.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό και τις ελληνικές συμμετοχές να κρατούν ζωντανές τις ελπίδες για νέες διακρίσεις.

Δείτε το live της δεύτερης ημέρας