Μύτικας - Κάλαμος: Γιατί μας «κρύβουν» τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια; - Διαμαρτυρία τουρίστριας
Κραυγή αγανάκτησης από τουρίστρια σχετικά με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια Μύτικας – Κάλαμος, καθώς και την πλήρη έλλειψη ενημέρωσης.

 

Μια τουρίστρια που βρέθηκε φέτος στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας καταγγέλλει την πλήρη απουσία ενημέρωσης για τα δρομολόγια προς τον Κάλαμο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Βρεθήκαμε φέτος το καλοκαίρι για λίγες μέρες στον όμορφο Μύτικα και θελήσαμε να πραγματοποιήσουμε μια μονοήμερη εκδρομή στον γειτονικό Κάλαμο. Ωστόσο, η αναζήτηση των δρομολογίων των πλοίων αποδείχθηκε… άθλος.

Ψάξαμε σε όλο το χωριό: στη μαρίνα, στα μαγαζιά, παντού. Κανείς δεν ήξερε. Ρωτήσαμε ντόπιους, χωρίς αποτέλεσμα. Απευθυνθήκαμε ακόμη και στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου η απάντηση ήταν να καλέσουμε στο κινητό τον καπετάνιο του πλοίου για να μας ενημερώσει – κάτι που, φυσικά, δεν συνέβη ποτέ, αφού δεν σήκωσε το τηλέφωνο.

Τελικά, φύγαμε χωρίς να μάθουμε ποτέ τα δρομολόγια. Και το ερώτημα παραμένει: Γιατί τόση μυστικότητα γύρω από τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια; Έχοντας ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, πρώτη φορά συναντούμε τέτοια κατάσταση».

