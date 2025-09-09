Μύτικας: Η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης

Η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 στον Μύτικα

Στο μώλο του Αγίου Νικολάου Μύτικα πλήθος κόσμου και καλεσμένοι παρακολούθησαν την έναρξης έναρξης σε κλίμα χαράς και συγκίνησης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βούρτσης, οι Αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συβουλίου Δυτικής Ελλάδας Χρήστος Παΐσιος, ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τρινταφυλλάκης, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χριστίνα Σταρακά κ.α.

Mέσα από αυτό το σημαντικό αθλητικό γεγονός ο Μύτικας αναδεικνύεται ως παγκόσμιος προορισμός για τον αθλητικό τουρισμό και την ελεύθερη κατάδυση

xiromeronews.blogspot.com