Μύτικας: Δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Alexander Kusakin στην παρα-κατάδυση

Η διεθνής κοινότητα της παρα-κατάδυσης παρακολουθεί με θαυμασμό τον εξαιρετικό Alexander Kusakin, ο οποίος κατέρριψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης που διεξάγεται στον Μύτικα Ξηρομέρου.

Το επίτευγμα αυτό αποτελεί ορόσημο για το CMAS 2025, καθώς ο Kusakin βούτηξε στα 63 μέτρα στην κατηγορία Ελεύθερης Βύθισης (FIM). Πρόκειται για το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ που κατακτά στο πλαίσιο του ίδιου πρωταθλήματος, μετά το προηγούμενο ρεκόρ του στα –48 μέτρα με Σταθερό Βάρος (CWT). Η εξαιρετική του επίδοση συνεχίζει να εμπνέει αθλητές και φίλους της κατάδυσης σε όλο τον κόσμο.





Παρακολουθήστε εδώ τη βουτιά που χάρισε στον Alexander Kusakin το νέο παγκόσμιο ρεκόρ.