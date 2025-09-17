Μύτικας: «Χρυσή» ξανά η Ουκρανή αθλήτρια Nataliia Zharkova στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης

«Χρυσή» για μια ακόμη φορά η εκπληκτική Ουκρανή αθλήτρια, Nataliia Zharkova στον Μύτικα Ξηρομέρου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης.

Με μια εντυπωσιακή κατάδυση στα 105 μέτρα στο αγώνισμα της Σταθερού Βάρους με Διπλά Πέδιλα (CWT-BF), η Ουκρανή αθλήτρια Nataliia Zharkova κατέκτησε και πάλι την κορυφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025, που φιλοξενείται στον Μύτικα Ξηρομέρου.

Η Ζάρκοβα, με απόλυτη δύναμη, τεχνική και αυτοσυγκέντρωση, κατέβηκε στα βάθη του Ιονίου και ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου. Το αποτέλεσμα της χάρισε το χρυσό μετάλλιο, το οποίο μοιράστηκε με την Ιταλίδα πολυπρωταθλήτρια Alessia Zecchini, που ισοφάρισε την ίδια επίδοση.

Η επιτυχία της Nataliia Zharkova δίνει ξεχωριστό χρώμα στη φετινή διοργάνωση, καθώς η Ουκρανή πρωταθλήτρια συνεχίζει να γράφει ιστορία στο άθλημα.