Μύτικας: «Χρυσή» η Ουκρανή αθλήτρια Nataliia Zharkova - «Το αφιερώνω στην πατρίδα μου»

Το χρυσό κατέκτησε στον Μύτικα, η Ουκρανή αθλήτρια Nataliia Zharkova στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης, αφιερώνοντας τη νίκη της στην πατρίδα της.

Σήμερα οι συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης στον Μύτικα Ξηρομέρου είχαν ρεπό. Παρά το αρχικό πρόγραμμα που προέβλεπε αγώνες για την Πέμπτη, οι διοργανωτές αποφάσισαν να υπάρξει διακοπή, κυρίως λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

Κατά την προηγούμενη ημέρα αγώνων, η κατηγορία CWT Women SENIORS συγκέντρωσε 29 αθλήτριες. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Ουκρανή Nataliia Zharkova με κατάδυση στα 113 μέτρα. Ακολούθησε η Ιταλίδα Alessia Zecchini με 109 μέτρα και τρίτη η επίσης Ιταλίδα Chiara Obino, η οποία έφτασε στα 98 μέτρα μετά από επιβολή ποινής.

Η Nataliia Zharkova εξέφρασε σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, τη χαρά της για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου μέσω ανάρτησης στα social media, αφιερώνοντας την επιτυχία της στην Ουκρανία.

«Χθες βούτηξα στα 113 μέτρα σε σταθερό βάρος — η βαθύτερη βουτιά της ημέρας. Ειλικρινά, δεν περίμενα να κερδίσω σε αυτό το αγώνισμα. Επιστρέφοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από τόσο μεγάλο διάλειμμα, δεν πίεζα τον εαυτό μου για μετάλλια 🏅

Αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια.

Αυτό το χρυσό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το σταθερό βάρος ήταν το μόνο αγώνισμα στο οποίο δεν είχα κερδίσει ποτέ πριν. Η βουτιά ήταν καθαρή, δυνατή και πλήρως υπό έλεγχο — και είμαι ευγνώμων σε όλους όσους με στήριξαν σε αυτό το ταξίδι.

Το αφιερώνω στη χώρα μου, στην Ουκρανία. Θα νικήσουμε αυτόν τον πόλεμο! 👊🏽

Ευχαριστώ τα κορίτσια @alessia.zecchini και @ciharaobino που μου κράτησαν συντροφιά και με ενθάρρυναν να συγκεντρωθώ περισσότερο 😜 Ελπίζω μια μέρα να συναγωνιστούμε για το Παγκόσμιο Ρεκόρ 😉👊🏽»



Φωτογραφίες αρχείο: Facebook/@natzharkova