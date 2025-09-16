Μύτικας: Ασταμάτητος ο Alexander Kusakin με 4ο παγκόσμιο ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων

Το όνειρό του πραγματικότητα έκανε ο πρωταθλητής, Alexander Kusakin στον Μύτικα, ο οποίος πέτυχε το 4ο παγκόσμιο ρεκόρ του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης.

Στο Μύτικα Ξηρομέρου γράφτηκε σήμερα Τρίτη (16/9) μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελεύθερης κατάδυσης, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βάθους CMAS 2025.

Ο Alexander Kusakin κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ στις παρα-καταδύσεις στην κατηγορία Constant Weight Bi-Fins (CWT-BF), φτάνοντας τα 53 μέτρα. Πρόκειται για το τέταρτο παγκόσμιο ρεκόρ που σημειώνει στη φετινή διοργάνωση, μετά τα CWT, FIM και CNF, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του και γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Η ημέρα ωστόσο είχε και έντονο ανταγωνισμό στους άνδρες της κατηγορίας Seniors, με τον θρύλο Alexey Molchanov (CMAS1) να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 120 μέτρα, παρά την ποινή για χρήση dolphin kick. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Πολωνός Mateusz Malina (116 μ.), ενώ το χάλκινο ανέβηκε στον Έλληνα Emmanouil Giankos με μια εντυπωσιακή κατάδυση στα 115 μέτρα, που χάρισε χαμόγελα και συγκίνηση στο ελληνικό κοινό.

Η 7η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ελεύθερης κατάδυσης στο Μύτικα θα μείνει στην ιστορία για την απίστευτη τετράδα ρεκόρ του Kusakin, αλλά και για το υψηλότατο επίπεδο του ανταγωνισμού που ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη δύναμη, την ψυχή και την αντοχή των κορυφαίων αθλητών του κόσμου.