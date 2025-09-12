Μύτικας: «Ασημένιος» ο Έλληνας Μανώλης Γιάνκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε στον Μύτικα ο Έλληνας, Μανώλης Γιάνκος με βουτιά στα 113 μέτρα την 3η ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης.

Ο Mateusz Malina αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία FIM Men SENIORS του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης που φιλοξενείται στον Μύτικα Ξηρομέρου, ανάμεσα σε 37 αθλητές, πετυχαίνοντας κατάδυση στα 118 μέτρα.

Η Παρασκευή 12η Σεπτεμβρίου αποτέλεσε την τρίτη ημέρα αγώνων της διοργάνωσης, με τον Έλληνα πρωταθλητή Μανώλη Γιάνκο να ξεχωρίζει επίσης, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο μαζί με τον Omar Al Ghailani από το Ομάν, χάρη στην επίδοσή του στα 113 μέτρα.

Μάλιστα σε σχετική ανάρτηση του Meister Diving αναφέρεται:

Manolis Giankos CMAS-World Underwater Federation «Ομε μια εντυπωσιακή βουτιά στα 113 μέτρα με χρόνο 4:35 σφράγισε τη νέα επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσηςστην κατηγορία FIM .

Πίσω από αυτό το επίτευγμα βρίσκεται ο αθλητής, που με αφοσίωση, ήθος και εσωτερική δύναμη αποδεικνύει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι με συνέπεια και πάθος.

Η προσπάθειά του δεν εκφράζει μόνο ικανότητα, αλλά και μια διαρκή δέσμευση να ξεπερνά τα όρια με σεμνότητα και επιμονή.

Η διάκριση αυτή αποτελεί το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο του στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και τη βαθιά του σχέση με το άθλημα.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην ίδια κατηγορία είχε δηλωθεί και ο κορυφαίος Ρώσος αθλητής Matveenko, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να αγωνιστεί εξαιτίας τραυματισμού που υπέστη σε προπόνηση στις 6 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, τέσσερις αθλητές δεν εκκίνησαν τον αγώνα».





Το πρόγραμμα του Σαββάτου, τέταρτη αγωνιστική ημέρα, περιλαμβάνει τις κατηγορίες FIM Women SENIORS με 30 συμμετοχές, FIM Women MASTERS M1 + M3 με 5 συμμετοχές και FIM Men MASTERS M1 + M2 με 12 συμμετοχές.