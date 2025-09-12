Μύτικας: Αποχωρούν πέντε αθλητές από το Παγκόσμιο Καταδύσεων - Τι λένε οι διοργανωτές

Την ώρα που ένας αθλητής ελεύθερης κατάδυσης παραμένει νοσηλευόμενος στο Ναυτικό Νοσοκομείο μετά από περιστατικό στην προπόνηση ενώ σε άλλον παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Λευκάδας, έγινε γνωστό ότι πέντε αθλητές αποχωρούν από Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Για νοσηλεία παραμένει ο 45χρονος Ρώσος, 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝘆 𝗠𝗮𝘁𝘃𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼 και συναθλητές του εκτίμησαν ότι τίθενται ζητήματα ασφάλειας στη διοργάνωση.

Ο Δημήτρης Κούμουλος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Diving Greece που συγκαταλέγεται στους διοργανωτές του Πρωταθλήματος, ερωτηθείς από το sinidisi.gr για το θέμα ανέκυψε ανέφερε:

«Ο αριθμός των αθλητών που αποφάσισαν να αποχωρήσουν είναι πολύ μικρός, 5 σε σύνολο 131 συμμετεχόντων από 33 χώρες. Πρόκειται για αθλητές οι οποίοι γνώριζαν εξ αρχής τα Πρωτόκολλα Ασφαλείας της διοργάνωσης τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλα τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα . Έχουν εγκριθεί τόσο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία όσο και από τη διοργανώτρια χώρα και είναι αναρτημένα εδώ και πολλούς μήνες.

Τα πρωτόκολλα αυτά βασίζονται στους ελληνικούς νόμους και σε διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές πρακτικές για τη μέγιστη ασφάλεια των αθλητών σε περίπτωση περιστατικού.

Οι συγκεκριμένοι αθλητές ζήτησαν από την οργανωτική Επιτροπή και την Παγκόσμια Ομοσπονδία να παρεκκλίνουν από τα επίσημα πρωτόκολλα.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό ούτε από την Οργανωτική Επιτροπή, ούτε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, γι' αυτό και οι ίδιοι αποφάσισαν τελικά να μη συμμετάσχουν στον αγώνα».