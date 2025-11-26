Μύτικας: Άνοιξε για το κοινό η έκθεση «Από την Αλυζία… Ad Alezio» στο πρώην Δημοτικό Σχολείο

Στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μύτικα λειτουργεί πλέον ένας εκθεσιακός χώρος που φιλοξενεί την έκθεση «Από την Αλυζία … Ad Alezio», μια παρουσίαση της πιθανής ιστορικής σύνδεσης ανάμεσα στην αρχαία Αλυζία και το Alezio της Απουλίας.

Η έκθεση αποτελεί μέρος της διαδικασίας αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και του Δήμου Alezio, η οποία έχει ενισχυθεί τα τελευταία δύο χρόνια μέσα από αμοιβαίες επισκέψεις, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και ανταλλαγές πολιτιστικών δράσεων.

Ο χώρος προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει μια ενδιαφέρουσα πτυχή της Μεσογειακής ιστορίας και των σχέσεων Ελλάδας–Ιταλίας, ενώ παράλληλα φιλοξενεί και μια μικρή έκθεση κοσμημάτων και αξεσουάρ, ιδανικών για όσους αναζητούν ξεχωριστές προτάσεις για τα φετινά χριστουγεννιάτικα δώρα.

Ο εκθεσιακός χώρος είναι ανοιχτός στο κοινό και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να ανακαλύψουν μια γέφυρα πολιτισμού που ενώνει δύο τόπους με κοινές ρίζες και παράδοση. τον μήνα Νοέμβρη θα ανοίγει ειδικά στους ενδιαφερόμενους μετά από τηλεφώνημα . Τον μήνα Δεκέμβρη θα έχει ωράριο καθημερινά πρωί από τις 11:00 εώς τις 13:00 και απόγευμα από τις 18:00 εώς τις 21:00 μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού: 698 5646 835 Αλβέρτος Μενασέ