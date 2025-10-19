Μύτικας Αιτωλοκαρνανίας: Νεκρή εντοπίστηκε χελώνα καρέτα - καρέτα για ακόμα μια φορά

Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής από κατοίκους του Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας μία πολύ μεγάλη χελώνα καρέτα-καρέτα.

Επέπλεε στην επιφάνεια της θάλσσας και ο θάνατος της εκτιμάται ότι ήταν σχετικά προσφατος.

Ειδοποιηθεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας από τον Δήμο Ξηρομέρου για την καταγραφή του περιστατικού, όπως επιβάλλει η νομοθεσία.

Είναι γνωστό σε όλους το πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής στο οποίο πολύ συχνά μπορείς να συναντήσεις πολλά θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, χελώνες μέχρι και φώκιες.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί δύο αντίστοιχα περιστατικά στην περιοχή του Μύτικα με μια ακόμα θαλάσσια χελώνα και μία φώκια να εντοπίζονται νεκρές όπως υπενθυμίζει το mytikaspress.blogspot.com απ΄ όπου και η σχετική δυσάρεστη είδηση.