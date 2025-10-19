Μύτικας Αιτωλοκαρνανίας: Νεκρή εντοπίστηκε χελώνα καρέτα - καρέτα για ακόμα μια φορά

kareta-kareta-nekri
Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής από κατοίκους του Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας μία πολύ μεγάλη χελώνα καρέτα-καρέτα.

Επέπλεε στην επιφάνεια της θάλσσας και ο θάνατος της εκτιμάται ότι ήταν σχετικά προσφατος.

Ειδοποιηθεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας από τον Δήμο Ξηρομέρου για την καταγραφή του περιστατικού, όπως επιβάλλει η νομοθεσία.

Είναι γνωστό σε όλους το πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής στο οποίο πολύ συχνά μπορείς να συναντήσεις πολλά θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, χελώνες μέχρι και φώκιες.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί δύο αντίστοιχα περιστατικά στην περιοχή του Μύτικα με μια ακόμα θαλάσσια χελώνα και μία φώκια να εντοπίζονται νεκρές όπως υπενθυμίζει το  mytikaspress.blogspot.com απ΄ όπου και η σχετική δυσάρεστη είδηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Εικόνες ντροπής στο κέντρο του Αγρινίου μετά από βανδαλισμούς! Άγνωστοι που είναι πιθανόν να εντοπιστούν  έκαναν τον πεζόδρομο της Παπαστράτου, όπως και άλλα σημεία, να θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη».

Αγρίνιο: Εικόνες ντροπής στο κέντρο της πόλης - Βάνδαλοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο

Εικόνες ντροπής στο κέντρο του Αγρινίου μετά από βανδαλισμούς! Άγνωστοι που είναι πιθανόν να εντοπιστούν  έκαναν τον πεζόδρομο της Παπαστράτου, όπως και άλλα σημεία, να θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη».

19 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ, καρέτα καρέτα, Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;