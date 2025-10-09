Μύτικας Αιτωλοκαρνανίας: Αντίθετος στι ανεμογεννήτριες ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας

Την αντίθεσή τους στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών εκφράζουν οι επαγγελματίες Τουρισμού στην Αλυζία (πρώην καποδιστριακός Δήμος που που εντάχθηκε σε αυτόν του Ξηρομέρου).

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου τους, το σχεδιαζόμενο έργο στις βουνοκορφές της περιοχής τους σε συνάδει με τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε πολλά επίπεδα για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας:

Ο Σύλλογος Eπαγγελματιών ενημερώθηκε για κινήσεις τοποθέτησης ανεμογεννητριών στις γύρω βουνοκορφές στα γεωγραφικά όρια του δήμου Αλυζίας. Αυτό γίνεται σε μια περιοχή που εδώ και χρόνια διάλεξε το δρόμο της, που δεν είναι άλλος από την ήπια τουριστική ανάπτυξη περιλαμβάνοντας τον αγροτουρισμό και όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

Πρόσφατα, καταθέσαμε πρόταση ολοκληρωμένη στα ΜΜΕ με το όραμα για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, συνδέοντας τη θάλασσα ( μέσω του καταδυτικού τουρισμού) με το βουνό (μέσω της αναρρίχησης) και της δημιουργίας ενός δικτύου μονοπατιών που θα συνδέουν τα αρχαιολογικά και εκκλησιαστικά μνημεία μας .

Τη στιγμή που επιτεύχθηκε ο στόχος των καταδύσεων μέσω του παγκόσμιου πρωταθλήματος (διαθέτοντας τα καταλύματα για την διαμονή και δημιουργώντας ιστοσελίδα και video drone),την ίδια στιγμή ιδρύεται ο Ορειβατικός Σύλλογος Ακαρνανίας για την προώθηση της αναρρίχησης και έχει ήδη γίνει χάραξη ψηφιακά σε αρκετά μονοπάτια τα οποία θα τεθούν στη διάθεση του κοινού με την δημιουργία του τουριστικού γραφείου που θα δημιουργηθεί με νέο πλάνο.

Ο τουρισμός , η γεωργία , η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία πλήττονται από αυτή την εξέλιξη. Καλούμε τον δήμο, τις τοπικές κοινότητες, του πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, τον κάθε πολίτη χωριστά, να πάρει θέση απέναντι σε αυτή την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής μας.

Με δεδομένο ότι το εν λόγω έργο δύναται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της Αλυζίας, οι τοπικές αρχές, οι πολίτες και οι φορείς της Αλυζίας θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί, είτε με δημόσια ανακοίνωση, είτε μεμονωμένα, με τον ενδεικνυόμενο τρόπο, σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας και κατά κατάλληλο, έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο.

Κανένα έργο, όσο μεγαλεπήβολο κι αν είναι, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, όταν οι επιπτώσεις του στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου είναι εξαιρετικά αρνητικές. Είμαστε ενάντια σε όποια προοπτική τοποθέτησης ανεμογεννητριών στα γεωγραφικά μας όρια.