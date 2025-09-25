Μυστηριώδεις σκιές από κάμερες Tesla έξω από νεκροταφεία προκαλούν «αίσθηση»

Ένα παράξενο και τρομακτικό φαινόμενο με ανεξήγητες σκιές που καταγράφεται από τις κάμερες των αυτοκινήτων Tesla έξω από νεκροταφεία, έχει γίνει viral στα social media, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα.

Οι κάμερες ορισμένων οχημάτων εμφανίζουν στιγμιαία «ανθρώπινες σκιές» ή φιγούρες όταν περνούν μπροστά από νεκροταφεία, με πολλούς να μιλούν για… φαντάσματα.

Τα πρώτα βίντεο προήλθαν από την Αμερική, με ιδιοκτήτες Tesla να ανεβάζουν στιγμιότυπα όπου εμφανίζονται ανθρώπινες μορφές σε δρόμους χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδηγού ενός Tesla Cybertruck, ο οποίος ισχυρίζεται πως το σύστημα κατέγραψε μια φιγούρα στην άκρη επαρχιακού δρόμου δίπλα σε κοιμητήριο, ενώ δεν υπήρχε κανείς.

Το φαινόμενο δεν άργησε να περάσει και στη χώρα μας.

Βίντεο από Tesla που περνά μπροστά από ελληνικό νεκροταφείο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, με τις κάμερες να καταγράφουν μορφές που το σύστημα αναγνωρίζει ως ανθρώπινες παρουσίες. Το υλικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, ενώ πολλοί χρήστες σχολιάζουν με χιούμορ, ιδιαίτερα για μια φιγούρα που φαίνεται να κρατά… ποδήλατο.

Η εξήγηση, σύμφωνα με ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτόνομη οδήγηση, δεν είναι μεταφυσική αλλά τεχνολογική.

Το AI των Tesla έχει σχεδιαστεί να αναγνωρίζει αντικείμενα και ανθρώπινες φιγούρες σε πραγματικό χρόνο, προβάλλοντας στην οθόνη εικονίδια για πεζούς, ποδήλατα ή ζώα. Ωστόσο, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, βροχής ή με θολή κάμερα, το σύστημα μπορεί να μπερδευτεί και να «δει» ανθρώπινες μορφές εκεί όπου δεν υπάρχουν.

Παρά τη λογική εξήγηση, τα βίντεο συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη φαντασία των χρηστών, οι οποίοι τα συνδέουν με υπερφυσικά φαινόμενα, σχολιάζοντας ότι «τα Tesla βλέπουν ψυχές». Είτε πρόκειται για τεχνολογικό glitch είτε για έναν νέο αστικό μύθο, η δημοφιλία των βίντεο δείχνει πως η συζήτηση θα συνεχιστεί ανάμεσα στην επιστήμη και στο… μυστήριο.

