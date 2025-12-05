Μυστήριο στο Πόρτο Ράφτη: Παράξενος τύπος κυκλοφορεί με μαύρη στολή και ράμφος

Μια ανατριχιαστική εμφάνιση έχει αναστατώσει τους κατοίκους του Πόρτο Ράφτη, με βίντεο και φωτογραφίες στα social media, να δείχνουν ένα μυστηριώδη άνδρα να κυκλοφορεί στο δρόμο, φορώντας μαύρη στολή και ράμφος.

Ένας άγνωστος άνδρας ή γυναίκα, κυκλοφορεί σε διάφορα σημεία της περιοχής φορώντας μια ολόσωμη, μαύρη στολή, η οποία καλύπτει πλήρως το σώμα του, ενώ το πρόσωπό του είναι επίσης καλυμμένο από έναν μαύρο μανδύα. Το πιο ανατριχιαστικό χαρακτηριστικό της εμφάνισής του είναι ένα τεράστιο, μακρύ ράμφος που προεξέχει από το μπροστινό μέρος της κουκούλας, θυμίζοντας έντονα τις στολές των γιατρών της πανούκλας του Μεσαίωνα.

Το μυστήριο βαθύνει καθώς ο «άνθρωπος-ράμφος» εμφανίζεται και εξαφανίζεται ξαφνικά. Το γεγονός έχει γίνει viral, καθώς πλήθος βίντεο και φωτογραφιών κυκλοφορούν σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Facebook. Οι αντιδράσεις των χρηστών ποικίλλουν, από τρομαγμένα σχόλια μέχρι υποθέσεις ότι πρόκειται για κάποια φάρσα, καλλιτεχνικό performance ή ακόμα και διαφημιστικό κόλπο. Δεν λείπουν οι θεωρίες για πιθανή κινηματογραφική παραγωγή ή κάποιο είδος καμπάνιας.

«Τι είναι αυτό; Με έχει τρομάξει αφάνταστα! Μήπως γυρίζουν κάποια ταινία;» αναρωτιέται χρήστης του TikTok κάτω από βίντεο που δείχνει τη φιγούρα να περπατά ατάραχη σε κεντρικό σημείο.

Δείτε φωτογραφίες: