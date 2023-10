Μυστήριο με εφαρμογή – Έστειλε ειδοποίηση για γκολ πριν εκείνο μπει!

Η Κοριτίμπα μάχεται για τη σωτηρία στο πρωτάθλημα Βραζιλιάς και η εκτός έδρας νίκη, 4-3, εις βάρος της Ιντερνασιονάλ της επέτρεψε να ανασάνει, αν και η διαφορά από τη σωτηρία παραμένει πολύ μεγάλη (-11) οκτώ αγωνιστικές πριν το τέλος.

Από τα highlights του προαναφερθέντος αγώνα πάντως, ήταν η ειδοποίηση που έλαβε ένας οπαδός των γηπεδούχων στο κινητό του για το γκολ του Μπρούνο Ενρίκε… πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα!

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Βραζιλιάνος, διακρίνεται στην οθόνη της συσκευής η ειδοποίηση για το 2-3 στο 83ο λεπτό, με το τέρμα να σημειώνεται περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα…

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο έγινε viral, με αρκετούς να προσπαθούν να εξηγήσουν το συμβάν και άλλους να το ρίχνουν στο χιούμορ, παρουσιάζοντας εκδοχές όπως του ότι άργησε να δει το γκολ της ομάδας του επειδή… καθόταν μακριά από τον αγωνιστικό χώρο!

Για όσους ενδιαφέρονται πάντως, η εφαρμογή είναι η 365Scores…

Estou no Estádio Beira Rio agora e 20 segundos antes saiu o segundo gol do Inter no 365Scores. Cheguei a gravar para mostrar que a notificação chega primeiro que o gol. pic.twitter.com/QKrkTZgLWv

— gudolle (@gudolle7) October 29, 2023