Μυρτιά Τριχωνίδας: Γιορτάζει η Ιερά Βυζαντινή Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου

Με πνευματική κατάνυξη και εκκλησιαστική λαμπρότητα, η Ιερά Βυζαντινή Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας αναγγέλλει το πρόγραμμα της ιεράς πανηγύρεως της Εορτής των Εισοδίων της Παναγίας.

Και φέτος, κληρικοί, μοναχοί και πιστοί θα έχουν την ευλογία να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, τιμώντας την θεομητορική εορτή και αναπέμποντας δεήσεις στην Κυρία Θεοτόκο.

Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

5:00 μ.μ. – Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

7:00 π.μ. – Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

6:30 π.μ. – Όρθρος και Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία,

και κτητορικό μνημόσυνο

Η αφίσα: