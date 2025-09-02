Μύρινα: Ιερέας κατέρρευσε σε εστιατόριο - Τον έσωσαν με ΚΑΡΠΑ

Σοβαρό ιατρικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στη Μύρινα Λέσβου, όταν ο συνταξιούχος ιερέας του Αγίου Ευστρατίου κατέρρευσε σε εστιατόριο της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του limnoslive.gr, ο Πάτερ Άγγελος υπέστη καρδιακό επεισόδιο ενώ βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Για καλή του τύχη, ο Γιάννης Κάββουρας, πρόεδρος του χωριού Βάρους με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, έσπευσε να του προσφέρει ΚΑΡΠΑ, καταφέρνοντας να τον επαναφέρει μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Στο νοσοκομείο Λήμνου νοσηλεύεται ο ιερέας

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του ιδιοκτήτη του καταστήματος, που διατήρησε την ψυχραιμία του, καθώς και μίας φαρμακοποιού από παρακείμενο φαρμακείο, η οποία συνεισέφερε με τα μέσα που διέθετε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ιερέας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λήμνου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Η άμεση κινητοποίηση πολιτών και επαγγελματιών αποδείχθηκε καθοριστική για τη θετική έκβαση του περιστατικού.

iefimerida.gr