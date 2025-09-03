Μύκονος: Άγρια συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης (βίντεο)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Μύκονο, έξω από κατάστημα εστίασης με γρήγορο φαγητό, όταν μια ομάδα Ιταλών τουριστών ήρθε στα χέρια με αστυνομικούς και η συμπλοκή ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Το βίντεο - ντοκουμέντο, που τράβηξε ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης, αποτυπώνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη σφοδρή συμπλοκή με πρωταγωνιστές μεθυσμένους νεαρούς και αστυνομικούς που επιχείρησαν να βάλουν τάξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών διαπληκτίστηκαν έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές να δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε γροθιές και σπρωξίματα. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αντίσταση των τουριστών, οι οποίοι όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.

Στο βίντεο φαίνονται καθαρά οι αστυνομικοί να μάχονται για να συγκρατήσουν τους ταραξίες, την ώρα που οι μεθυσμένοι Ιταλοί εκσφενδονίζουν χτυπήματα και προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κλοιό.

Η ένταση κορυφώνεται με φωνές, ενώ δεκάδες περαστικοί έχουν σταματήσει να παρακολουθήσουν την απίστευτη σκηνή στο κέντρο του νησιού.

Τελικά, ύστερα από λίγα λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να ακινητοποιήσουν τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο που αναστάτωσε ολόκληρη την περιοχή.

Πηγή: protothema.gr