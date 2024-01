MVP της 21ης αγωνιστικής στην EuroLeague o Λεσόρ

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 21ης αγωνιστικής στη EuroLeague και έφτασε για δεύτερη φορά στην τρέχουσα σεζόν στη συγκεκριμένη διάκριση.

Ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον αγώνα με τη Μονακό και ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του στην επίθεση με 23 πόντους (9/10 δίποντα, 5/6 βολές).

Επίσης, τελείωσε τον αγώνα με 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 7 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 φάουλ και 2 λάθη. Χάρη στην απόδοσή του, ο 28χρονος Γάλλος συγκέντρωσε 42 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, συγκομιδή που είναι η υψηλότερη της καριέρας του, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του MVP μιας αγωνιστικής στη EuroLeague, κάτι που κατάφερε για πρώτη φορά φέτος, στο πλαίσιο της 5ης “στροφής” στη διοργάνωση.

The MVP for Round 21 is @ThiasLsf after leading @paobcgr to an important victory this round

This is Lessort’s second-ever MVP of the Round honor – and both have come this season, having previously earned this accolade in Round 5

‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/bosY6xvQ8Y

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2024