Μπραντ Πιτ: Από τι πείστηκε για να αγοράσει μια στοιχειωμένη έπαυλη

Η έπαυλη του Μπραντ Πιτ στη γειτονιά Λος Φελίζ της Καλιφόρνια, πουλήθηκε πρόσφατα με το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 24 φορές περισσότερο από την τιμή που πλήρωσε γι’ αυτήν το 1994.

Η ενδιαφέρουσα πληροφορία ωστόσο είναι πως σύμφωνα με τη Marca, ο ηθοποιός γνώριζε ότι η έπαυλη ήταν… στοιχειωμένη και μάλιστα η απόκοσμη φήμη της ήταν ο βασικός λόγος που την αγόρασε.

Η ηθοποιός Κασάντρα Πίτερσον, η οποία στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτρια του σπιτιού, προειδοποίησε τον Πιτ για τα παράξενα περιστατικά που συνέβησαν εκεί. «Εδώ συμβαίνουν πράγματα.

Μια σειρά από φαινόμενα που δεν ξέρουμε πώς να τα εξηγήσουμε» του είχε πει.

Η Πίτερσον ισχυρίστηκε ότι είδε ανθρώπους στον τελευταίο όροφο και άκουγε τον ήχο από τα τακούνια μιας γυναίκας που ανέβαινε τις σκάλες. Η ηθοποιός είπε ακόμη ότι κάποτε είδε το σώμα μιας γυναίκας να πνίγεται στην πισίνα κι έναν άνδρα να στέκεται δίπλα στο τζάκι.

Σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι της υπηρεσίας και ο σύζυγός της ήταν επίσης μάρτυρες αυτών των παράξενων γεγονότων.

Brad Pitt let 105-year-old neighbor live rent-free on his former LA estate https://t.co/JWbw1u3C7c pic.twitter.com/8d3QyUUYBI

— Page Six (@PageSix) April 6, 2023