Μπραντ Πιτ: Γιόρτασε τα 59α γενέθλιά του με τη νέα του σύντροφο

Ο ηθοποιός του «Babylon» και η 32χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων φωτογραφήθηκαν μαζί στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια την Κυριακή στα γενέθλια του Πιτ.

Brad Pitt looks smitten celebrating his 59th birthday with new love Ines de Ramon, 29 https://t.co/VEldnvXzCO

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 20, 2022