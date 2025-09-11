Μπουχαλάκης στον Παναιτωλικό: Το μεγάλο φινάλε της μεταγραφής αύριο στο Αγρίνιο

Ο Παναιτωλικός ολοκληρώνει τη μεγάλη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, που φτάνει αύριο στο Αγρίνιο για να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Μάλιστα ο 32χρονος κεντρικός χαφ αναμένεται αύριο στο Αγρίνιο με σκοπό να «τελειώσει» το deal, αλλά η ουσία είναι πως για να ολοκληρωθεί απομένει μόνο η σχετική ανακοίνωση.

Αυτόματα τα «καναρίνια» θα προσθέσουν μία εξαιρετική λύση στη μεσαία τους γραμμή και παράλληλα θα ενισχύσουν τα αποδυτήριά τους σε επίπεδο προσωπικότητας.

Το ποιος είναι ο διεθνής μέσος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, αφού η τεράστια καριέρα του «μιλάει» από μόνη της. Μετρά 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, ενώ, τα τελευταία χρόνια έπαιζε στο εξωτερικό με Νότιγχαμ Φόρεστ, Κόνιασπορ και Χέρτα Βερολίνου.

Πάνω από 45 φορές διεθνής, ο «Μπούχα» είναι πλέον καθ' οδόν για το Αγρίνιο, σε μία τεράστια κίνηση του Παναιτωλικού.

Πηγή: sportal.gr