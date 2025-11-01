Μποναμάς “έκπληξη” πριν τις γιορτές – Ποιοι θα πάρουν χρήματα

Συζητήσεις υπάρχουν στο Μαξίμου για ενδεχόμενο παροχής έκτακτου επιδόματος για τις γιορτές! Κάτι δηλαδή σαν «μίνι δώρο Χριστουγέννων», με στοχευμένο «προορισμό».

Με δεδομένη την υπέρβαση των στόχων στα φορολογικά έσοδα το ζήτημα πλέον είναι αν κάποια από αυτά τα έσοδα θα αναγνωριστούν ως «ενεργητικά μέτρα» για να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον παροχές.

Μάλιστα, ακούγεται ότι στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια που αφορούν συνταξιούχους, χαμηλόμισθους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ δεν αποκλείεται να επαναληφθεί το μοντέλο του κοινωνικού μερίσματος με ψηφιακή πίστωση.

Όπως αναφέρουν πηγές, το σενάριο του επιδόματος είναι “πολύ κοντά στην υλοποίηση”, αρκεί να επιβεβαιωθεί και τυπικά η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θέλει να στείλει ένα θετικό μήνυμα κοινωνικής στήριξης προς τα στρώματα που πιέζονται, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ως τώρα πάντως, υπάρχουν κάποια «δεδομένα» για εκείνες τις ημέρες.

Περί τα τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του εφάπαξ επιδόματος των 250 ευρώ σε συνταξιούχους (υπάρχουν σκέψεις μάλιστα να διπλασιαστεί).

Με τη µισθοδοσία του Νοεµβρίου θα καταβληθούν αναδροµικά οι αυξήσεις στους µισθούς περίπου 151.000 ενστόλων για τον Οκτώβριο.

Τον επόµενο µήνα, περίπου 1,18 εκατοµµύρια νοικοκυριά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς µέρος του ενοικίου που κατέβαλαν. Η πληρωµή θα γίνει αυτόµατα στις 30 Νοεµβρίου.

Τον ∆εκέµβριο περίπου 1,2 εκατοµµύρια νοικοκυριά θα δουν να πιστώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς η προκαταβολή του φετινού επιδόµατος θέρµανσης, συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα θα πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννων 2025 καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 21ης Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Συνεπώς, η πληρωμή του θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Η 5η δόση του Α21-επιδόματος παιδιού αναμένεται να καταβληθεί τέλος Νοεμβρίου, ενώ η 6η και τελευταία δόση για το 2025 θα πληρωθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα (πιθανόν να υπάρξουν και εκεί ανακοινώσεις –αυξήσεις, όπως και σε άλλα επιδόματα).

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ.

Επίσης, υπολογίστε ότι από αρχές του χρόνου θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται και οι φοροαπαλλαγές που εξήγγειλε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ.

