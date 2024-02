Μπολομπόι στην κορυφή του Top-10 της Euroleague

H 25η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με σπουδαία ματς και βέβαια με εντυπωσιακές φάσεις.

Η διοργανώτρια αρχή έδωσε στην δημοσιότητα τις δέκα καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Τζόελ Μπολομπόι αν βρίσκεται στην κορυφή του TOP 10 με το εντυπωσιακό κάρφωμά του κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

