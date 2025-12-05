Μποφίλιου και Χαρούλης ανακοίνωσαν ξανά την παγκόσμια περιοδεία τους – Τι θα γίνει με τα τραγούδια του Χατζιδάκι

Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου εκ νέου την παγκόσμια περιοδεία τους, λίγες ημέρες μετά το σάλο που δημιουργήθηκε με την απόφασή τους να αφιερώσουν αυτή τους την περιοδεία στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι, ερμηνεύοντας τις σπουδαίες δημιουργίες των αείμνηστων καλλιτεχνών ανά τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, όταν έγινε γνωστή η πρωτοβουλία των δύο τραγουδιστών να ερμηνεύουν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι στην περιοδεία τους, ξεκίνησε ένα κύμα αντιδράσεων, ενώ ο γιος του Μάνου Χατζηδάκι, Γιώργος, ξέσπασε μέσα από μια ανάρτησή του, απαγορεύοντας να χρησιμοποιούν τα τραγούδια του πατέρα του, καθώς εκείνος και η οικογένειά του είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων «προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους. Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά, διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι».

Στην συνέχεια και η πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη απάντησε επίσης στα παραπάνω, υποστηρίζοντας τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι, λέγοντας ότι σέβεται το «όχι» του κληρονόμου του. Ωστόσο, η εταιρεία Schott Music GmbH & Co, που διαχειρίζεται το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, δεν προχώρησε σε κάποια αντίδραση, τονίζοντας πως ο νόμος δεν απαιτεί άδεια, εφόσον τα έργα εκτελούνται ως έχουν και όχι σε διασκευή. Επιπλέον, σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζεται η γνωστή στάση του Μίκη Θεοδωράκη υπέρ της ελεύθερης εκτέλεσης των έργων του, με το χαρακτηριστικό του «απαγορεύεται το απαγορεύεται».

Η Νατάσσα Μποφίλιου με μια ανάρτησή της σήμερα Πέμπτη (4/12) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενημερώνει μετά από όλα όσα ακούστηκαν το κοινό της, ότι η περιοδεία θα συνεχιστεί κανονικά. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο, αν η αφιέρωση στους δύο σπουδαίους δημιουργούς συνεχίζει να ισχύει, καθώς δεν αναγράφεται στην ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, στην αφίσα που συνοδεύει την άναρτηση, δεν αναγράφονται τα ονόματα του Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκι στους οποίους ήταν αρχικά αφιερωμένη η συναυλία, όπως φαίνεται πατρακάτω σε σύγκριση με την προηγούμενη αφίσα.

Μάλιστα, ούτε η Νατάσσα Μποφίλιου γράφει κάτι σχετικό στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας» γράφει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

