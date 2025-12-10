«Μπλόκο» και στον Πλατανίτη Ναυπάκτου από την Αστυνομία – Απροσπέλαστος ο δρόμος για τους αγρότες

Αποφασισμένη να μη φτάσουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ήταν η Αστυνομία που ανέκοψε την πορεία τους στον κόμβο Πλατανίτη, στη Ναύπακτο, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Γαβρολίμνης.

Στο δρόμο των κινητοποιήσεων βρίσκονται σήμερα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας συμμετέχοντας και αυτοί στον αγώνα που έχει κηρυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πορεία ξεκίνησε από τη Ναύπακτο με τελικό προορισμό τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και τα διόδια της.

Όπως φαίνεται όμως το σχέδιο της αστυνομίας προβλέπει ότι κάνεις διαδηλωτής δεν θα πλησιάσει το συγκεκριμένο σημείο, κόβοντας την πορεία των αγροτών τόσο από τη Ναύπακτο όσο και από τις άλλες πλευρές του νομού.

Αρχικά η αστυνομία σταμάτησε την πορεία στον κόμβο του Πλατανίτη όπου έγιναν διαπραγματεύσεις για να συνεχιστεί ή όχι. Τελικά η πορεία μια ώρα αργότερα συνεχίστηκε φτάνοντας έως το κατάστημα Κονδύλη, το οποίο όπως μεταφέρθηκε στους αγρότες θα είναι και το οριστικό τέλος της διαδρομής.

Πηγή: nafpaktosvoice.gr