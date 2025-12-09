Μπλόκο Αγγελόκαστρο: Το «κάδρο» των… ευθυνών από την οργή των αγροτών

Το ιδιότυπο πανό των αγροτών που έστησαν το μπλόκο τους στα διόδια του Αγγελοκάστρου τα λέει όλα για το κλίμα που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της χώρας για την κυβέρνηση.

Τα λάθη στη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος, από τις ζωονόσους μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «ματώνουν» την κυβέρνηση και οι αγρότες φιλοτέχνησαν το «κάδρο» των ευθυνών…

Σε αυτό το πανό φιγουράρουν η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τα θανατωθέντα από την ευλογιά ζώα μέσα σε ένα φέρετρο, αλλά κυρίως σε σχέση το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ferrari της Σεμερτζίδου, η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με το επονομαζόμενο “φραπέ” και τέλος οι ελεγχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρώην Υπουργοί Βορίδης και Αυγενάκης με τον Κ. Μητσοτάκη δίπλα τους υποτίθεται να λέει “απλά δεν γνωρίζω”…

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα. Κάποια στιγμή θα αποσυρθούν και θα επιστρέψουν στα χωράφια και στους στάβλους τους. Αλλά με την οργή που καταγράφεται τώρα στα μπλόκα, το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση- όπως εξάλλου δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις- δύσκολα θα αποφύγει να πληρώσει το “λογαριασμό” των αγροτών στην κάλπη…

Εφημερίδα «Συνείδηση»