Μπλόκο Αγγελόκαστρο: Οι οδηγοί ταξί Αγρινίου – Αμφιλοχίας στο πλευρό των αγροτών με αυτοκινητοπορεία

Στο πλευρό των αγροτών στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου βρέθηκαν οι οδηγοί ταξί του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας, πραγματοποιώντας αυτοκινητοπορεία σε ένδειξη υποστήριξης.

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας από την περιοχή του Αγρινίου και του Μεσολογγίου συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, ενώ ήδη στο πλευρό τους στέκονται φορείς, κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικοί κλάδοι, εκδίδοντας δελτία τύπου για να δείξουν την συμπαράστασή τους στο αγώνα των αγροτών. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των ταξί του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας, μετά τους μελισσοκόμους του νομού που πήγαν στο μπλόκο, έδειξαν την υποστήριξή τους στον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής και μετέβησαν με αυτοκινητοπορεία στο Αγγελόκαστρο, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τους συγκεντρωμένους αγροτοκτηνοτρόφους.

Στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, δυναμικό παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Συνεταιρισμός – Κοινοπραξία Ραδιοταξί Αγρινίου, καθώς και ο Συνεταιρισμός ταξί Αμφιλοχίας.

Δείτε φωτογραφίες: