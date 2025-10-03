Μπισμπίκης: Πήγε με τσουρέκι στη γειτόνισσα που της χτύπησε τη μάντρα και της ζήτησε να αποσύρει τη μήνυση

Με τσουρέκι επισκέφθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης τη γειτόνισσα, που της χτύπησε τη μάντρα μετά το τροχαίο ατύχημα, ζητώντας της να αποσύρει τη μήνυση.

Μια εκ των γυναικών που υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός επισκέφθηκε τη γειτονιά για να ζητήσει συγγνώμη και να αναλάβει τις ευθύνες του.

Σύμφωνα με όσα είπε αρχικά η συγκεκριμένη γυναίκα στην εκπομπή Buongiorno και στον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα, ο Βασίλης Μπισμπίκης την επισκέφθηκε και της προσέφερε ένα τσουρέκι ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση και δηλώνοντας πρόθυμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Μάλιστα, η γυναίκα ανέφερε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά το τροχαίο.

«Έστω και εκ των υστέρων ήρθε και μας ζήτησε συγγνώμη και εμείς δηλώσαμε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Εγώ προσωπικά δε θα αποσύρω καμία μήνυση αν δεν αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά. Ήταν συγκαταβατικός, είπε ότι μας ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση. Ήρθε το Σάββατο το πρωί να δηλώσει το παρών, αφού δε μπορούσε τη νύχτα, για να μην ψαχνόμαστε.

Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Δε θα τον κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος τον άνθρωπο. Είπαμε ότι θα έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα» ήταν τα λόγια της γυναίκας.

Λίγο αργότερα όμως, η γυναίκα επικοινώνησε ξανά με την εκπομπή θέλοντας να διορθώσει τη μέρα επίσκεψης του ηθοποιού. Πιο συγκεκριμένα, είπε πως ανέφερε αρχικά το Σάββατο ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως ο Βασίλης Μπισμπίκης την επισκέφθηκε χθες 2 Οκτωβρίου.

Πηγή: tlife.gr