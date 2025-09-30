Μπισμπίκης: Η κλήση συνεργάτιδας της Βανδή στο ΑΤ μετά το περιστατικό

Λεπτομέρειες από την τηλεφωνική επικοινωνία συνεργάτιδας της Δέσποινας Βανδή με το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης μετά το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκη ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Στην εκπομπή "Power Talk" του ΣΚΑΪ, η Τατιάνα Στεφανίδου παρουσίασε νέα στοιχεία σχετικά με το ατύχημα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, σύντροφος της Δέσποινας Βανδή. Η συνεργάτιδα της Βανδή επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, ενημερώνοντας για το περιστατικό και δηλώνοντας ότι ο Μπισμπίκης είναι διαθέσιμος για περαιτέρω επικοινωνία. Ωστόσο, ο αστυνομικός που δέχτηκε την κλήση ανέφερε ότι η συνεργάτιδα δεν παρείχε πλήρη στοιχεία για το ατύχημα, όπως ακριβή τοποθεσία και χρόνο, γεγονός που δυσχέρανε την άμεση αντίδραση των αρχών.

Το απόγευμα της Τρίτης (30/9) στην εκπομπή Power Talk στον ΣΚΑΪ, η Τατιάνα Στεφανίδου και οι συνεργάτες ασχολήθηκαν με την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη, παρουσιάζοντας νέα στοιχεία για όλα όσα συνέβησαν μετά το ατύχημα.

Μάλιστα, στην εκπομπή προβλήθηκαν και τα λόγια που είπε η συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή στο ΑΤ Φιλοθέης, όπου τηλεφώνησε προκειμένου να τους ενημερώσει για το ατύχημα που προκάλεσε ο σύντροφος της τραγουδίστριας.

Όσα είπε η συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή στην επικοινωνία της με το ΑΤ Φιλοθέης

«Χτυπήθηκαν ένα ή δύο αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. Οδηγός ήταν ο κύριος Μπισμπίκης. Αυτή τη στιγμή μεταβαίνει στο στούντιο της κυρίας Ναταλίας Γερμανού για να δώσει συνέντευξη, αλλά είναι στη διάθεσή σας», ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία της με το αστυνομικό τμήμα.

Τι δήλωσε ο αστυνομικός που μίλησε με τη συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή

Λίγο νωρίτερα, στην εκπομπή στην εκπομπή Το ‘Χουμε στον στον ΣΚΑΪ, παρουσιάστηκαν και τα λόγια που είπε ο αστυνομικός με τον οποίο επικοινώνησε η συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή.

«Λίγο μετά τις 3.25 τηλεφώνησε στο Α.Τ. μία γυναίκα η οποία δεν ανέφερε το όνομά της. Ανέφερε μόνο ότι είναι συνεργάτιδα του κυρίου Βασίλη Μπισμπίκη. Υποστήριξε ότι ο κ. Μπισμπίκης είχε ένα ατύχημα. Σε ερώτηση που της ετέθη για το εάν υπάρχει τραυματισμός, απάντησε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο κ. Μπισμπίκης «βρήκε» ένα όχημα ενώ οδηγούσε.

Εν συνεχεία της υποδείχθηκαν οι επόμενες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Είτε να μεταβεί περιπολικό στο σημείο και να καταγράψει το συμβάν, είτε –εάν είναι μικρή ζημιά– ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα να καλέσει την ασφαλιστική του εταιρεία και να κάνει φιλική δήλωση ατυχήματος. Η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη ανέφερε ότι ο οδηγός του οχήματος δεν είναι στο σημείο. Τότε της αναφέρθηκε ότι πρέπει να πάει στο σημείο, να δει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος που χτύπησε και να μιλήσει με την ασφαλιστική του εταιρεία.

Σημείωvω ότι η κυρία που επικοινώνησε δεν ανέφερε τα πραγματικά γεγονότα τα οποία αποδείχθηκαν στη συνέχεια, δεν ανέφερε ούτε ακριβή διεύθυνση που έγινε το ατύχημα, δεν ανέφερε τον ακριβή χρόνο που έλαβε χώρα το ατύχημα. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία δεν κατατέθηκε σαφής εικόνα του ατυχήματος, ούτε αν τα στοιχεία της κυρίας ήταν αληθή. Χωρίς αυτά τα δύο δεδομένα, δεν είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει την Άμεση Δράση», ανέφερε ο αστυνομικός.

