Μπιλ Κόσμπι: Κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη – Το περιστατικό είχε συμβεί το 1975!

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σάντα Μόνικα καταδίκασε τον διάσημο κωμικό για σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας ανήλικης κοπέλας, με το όνομα Judy Huth, στην έπαυλη του Playboy το 1975.

BREAKING: A civil trial jury finds that Bill Cosby sexually abused a 16-year-old girl at the Playboy Mansion in 1975 and awards her $500,000. https://t.co/13k6htnqne

Αν και συνέβη πριν από πολλά χρόνια, ο νόμος της πολιτείας της Καλιφόρνια προστατεύει τα ανήλικα θύματα και τους επιτρέπει να κάνουν μήνυση για κάποιο έγκλημα εις βάρος τους, ακόμα και δεκαετίες αργότερα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Κόσμπι είχε επιτεθεί σεξουαλικά στη γυναίκα, η οποία σήμερα είναι 64 χρονών, σε ένα υπνοδωμάτιο στην έπαυλη, όταν εκείνη ήταν μόλις 16. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε ένα πάρκο του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας. Ύστερα, ο Κόσμπι την προσκάλεσε σε ένα tennis club μαζί με μία φίλη της, όπου τους πρόσφερε αλκοόλ.

Jurors found that Bill Cosby intentionally caused harmful sexual contact with Judy Huth, then 16, that he reasonably believed she was under 18, and that his conduct was driven by unnatural or abnormal sexual interest in a minor https://t.co/xR1Pvszti1 pic.twitter.com/5PFx92Vgz5

— The Hollywood Reporter (@THR) June 21, 2022