Μπιλ Κλίντον: Το πρώτο τρέιλερ για τη σειρά με το σκάνδαλο Μόνικα Λεβίνσκι

Αποκαλύφθηκε το τρέιλερ του «Impeachment: American Crime Story». Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη σειρά που θα «ξαναζωντανέψει» το σκάνδαλο για τη σεξουαλική σχέση του Μπιλ Κλίντον με τη Μόνικα Λεβίνσκι.

Το «American Crime Story» ρίχνει φως στο σεξουαλικό σκάνδαλο του Μπιλ Κλίντον με τη Μόνικα Λεβίνσκι, το οποίο λίγο έλειψε να τερματίσει πρόωρα τη θητεία του Αμερικανού πρώην πλανητάρχη.

Ποιoς ξεχνάει τη σκηνή με την «ένθερμη» αγκαλιά του Μπιλ Κλίντον και της πληθωρικής Μόνικα Λεβίνσκι, τότε εκπαιδευόμενης υπαλλήλου του Λευκού Οίκου.

Ή τη στιγμή που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έλεγε – ψευδόμενος – το περίφημο: «Δεν είχα σεξουαλικές σχέσεις με εκείνη τη γυναίκα».

Ωστόσο, ο ηθοποιός Κλάιβ Όουεν ο οποίος θα υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον στη σειρά εμφανίζεται «αγνώριστος», όπως «αγνώριστη» ως Μόνικα Λεβίνσκι φαίνεται και η Μπίνι Φέλντστιν.

Τους δύο πρωταγωνιστές πλαισιώνουν η Annaleigh Ashford ως Paula Jones η οποία είναι εκείνη που μήνυσε τον Κλίντον, αλλά και η Edie Falco που θα υποδυθεί την… απατημένη Χίλαρι Κλίντον.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Μόνικα Λεβίνσκι είχε αποκαλύψει ότι από το Νοέμβριο του 1995 έως το Μάρτιο του 1997 είχε εννέα σεξουαλικές επαφές στο Οβάλ Γραφείο με τον τότε Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, αυτές αφορούσαν πεολειχία (σ.σ. ο περίφημος λεκές στο μπλε της φόρεμα) και άλλες σεξουαλικές πράξεις, αλλά όχι πλήρη σεξουαλική επαφή.

Όλα αυτά φιλοδοξεί να μεταφέρει στη μικρή οθόνη η νέα σεζόν «Impeachment: American Crime Story». Είναι βασισμένη στο best seller του 1999 που έγραψε ο Jeffrey Toobin με τίτλο «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President».

Το σενάριο υπογράφει Sarah Burgess και η πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Παραγωγός της σειράς είναι η ίδια Μόνικα Λεβίνσκι αυτοπροσώπως!

Πηγή / Φωτογραφία: newsit.gr

Φωτιά στην Εύβοια: Το «ευχαριστώ» των κατοίκων στο Πευκί στα εναέρια μέσα