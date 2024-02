Μπερνάρ και επίσημα από το καλοκαίρι στην Ατλέτικο Μινέιρο

Η Ατλέτικο Μινέιρο ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπερνάρ, ο οποίος θα επιστρέψει στη Βραζιλία το καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Την απόκτηση του Μπερνάρ ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μινέιρο, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού να επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

BEM-VINDO DE VOLTA À SUA CASA, BERNARD!

O #Galo acertou a contratação do meio-campista Bernard até dezembro de 2027. Ídolo, CAMpeão da Libertadores 2013 e BiCAMpeão Mineiro (2012 e 2013), o atleta chega no meio do ano, após finalizar o vínculo com o seu clube… pic.twitter.com/ORq8fBMd5Y

— Atlético (@Atletico) February 5, 2024