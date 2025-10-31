Μπέος: «Θα ψηφίσω ΝΔ – Ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός»

Τη δική του θέση για τα πολιτικά δρώμενα της χώρας διατύπωσε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, δηλώνοντας ότι «ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός».

Ο κ. Μπέος μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (30/10), ξεκαθαρίζοντας ότι στις επερχόμενες εκλογές θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, εξηγώντας πως ανησυχεί για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας.

«Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία και την ανομία, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος από την αντιπολίτευση. Έχει κάνει λάθη, αλλά βρείτε μου έναν καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος του Βόλου επισήμανε πως δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και πως «είναι κόντρα στο σύστημα», ενώ χαρακτήρισε «κόμιξ» την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική χρειάζεται «νέες ιδέες και νέους ανθρώπους».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μπέος σχολίασε πως, εάν συμβεί, «ο πρώην πρωθυπουργός θα ακολουθήσει την πεπατημένη».

Σκληρή ήταν η κριτική του προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Όλοι αυτοί —Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς— ζουν σε βάρος των απλών πολιτών. Αν πέσει ο Μητσοτάκης, θα είναι λόγω ακρίβειας. Οι περισσότεροι είναι ανεπάγγελτοι. Αν τους ρίξεις σε πηγάδι με φίδια, τα φίδια δεν τους τρώνε», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο δήμαρχος Βόλου σχολίασε ότι πρόκειται για «αστεία υπόθεση», εξηγώντας πως η στήριξη που λαμβάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης οφείλεται στη δυσαρέσκεια ψηφοφόρων της ΝΔ.

Αναφερόμενος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, τη χαρακτήρισε «έξυπνη, δραστήρια και νέα γυναίκα με προοπτική», ωστόσο σημείωσε πως «χρειάζεται χρόνο, συνεργάτες και στήριξη».

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μπέος υποστήριξε ότι «δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα» και τον κάλεσε «να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, για το καλό της πατρίδας».

«Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης και ο ιδανικότερος για τη συγκυρία αυτή. Όταν διοικείς, δεν υπάρχει πολυφωνία», υπογράμμισε.

Τέλος, ο δήμαρχος Βόλου απέκλεισε για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο να ιδρύσει δικό του πολιτικό φορέα.

«Δεν ενδιαφέρομαι για την κεντρική εξουσία. Δεν πουλάω τους πολίτες και τους συνανθρώπους μου – τους τιμώ και δεν θα το κάνω ποτέ», δήλωσε.

Όσο για τις συγκρίσεις που γίνονται με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε πως δεν τον μιμείται, καθώς «είναι αυθόρμητος και εκφράζεται όπως νιώθει».

Πηγή: e-ota.gr