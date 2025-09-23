Μπέος σε κτηνοτρόφους: «Να κοπούν 300 ευρώ τον μήνα από τους κοπρίτες βουλευτές»

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος απαιτεί να δοθεί μια λύση, προτείνοντας να διαθέσει ακόμη και τον μισθό του.

Συνάντηση με τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο είχαν την Τρίτη 23/09, οι κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, και πραγματοποιούν επισκέψεις σε όλους τους δημάρχους της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να πιεστεί η κυβέρνηση, να προχωρήσει στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της νόσου που οι ίδιοι προτείνουν. Τόνισαν πως άργησε η λήψη μέτρων παρότι η καταστροφή είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο. Δήλωσαν πως εκατοντάδες κτηνοτρόφοι είναι άνεργοι με τις υποχρεώσεις να τρέχουν χωρίς να έχουν κανένα εισόδημα.

Αχιλλέας Μπέος: Να κοπούν 300 ευρώ τον μήνα από τους κοπρίτες βουλευτές

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Μπέος τόνισε πως απαιτεί να δοθεί μια λύση και πρότεινε να διαθέσει τον μισθό του, να κοπούν από τους κοπρίτες τους βουλευτές και τους αιρετούς 300 ευρώ τον μήνα και να τα πάρουν μοιρασιά οι κτηνοτρόφοι.

Δείτε τα βίντεο: