«Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Μίλαν κοιτάζουν Παυλίδη

Ο Έλληνας διεθνής παρακολουθείται από τρεις ελίτ ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, την στιγμή που διανύει υπέροχη σεζόν με την Άλκμααρ.

Βάσει της “Standard” και του Ντομ Σμιθ, εκπρόσωποι της Μπαρτσελόνα, της Τσέλσι και της Μίλαν παρακολούθησαν τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έχει σκοράρει 22 φορές και έχει μοιράσει τρεις ασίστ, με τη φανέλα της ολλανδικής ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις μεγάλες ομάδες, αλλά και η Φούλαμ, ήθελαν να εξετάσουν δια ζώσης την περίπτωση του Έλληνα διεθνή, στέλνοντας ανθρώπους τους να τον δουν από κοντά.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε δηλώσει πως είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη καριέρα του, χωρίς να γνωρίζει όμως ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να συμβεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ξεκάθαρο ότι νιώθω έτοιμος να κάνω το επόμενο βήμα. Ωστόσο η χειμερινή περίοδος με την καλοκαιρινή έχουν μεγάλες διαφορές και για αυτό δεν είμαι σίγουρος αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο σύλλογος μου ήξερε ότι ήθελα να αποχωρήσω το περασμένο καλοκαίρι ωστόσο δεν ήρθε η πρόταση που ήθελα και θεώρησα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνω το επόμενο βήμα».//ΓΚ

AZ Alkmaar are expecting bids for Eredivisie top scorer Vangelis Pavlidis, who hopes to get his big move this month and has been scouted by Chelsea, Fulham, Barcelona and AC Milan in recent weeks. #CFC #FFC #FCBarcelona #ACMilanhttps://t.co/Pmli7OUUvT

— Dom Smith (@MrDomSmith) January 9, 2024