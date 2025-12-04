Μπαράζ ξυλοδαρμών στο Αγρίνιο ερευνά η Αστυνομία – Έδειραν πατέρα μπροστά στο παιδί του

Τρία διαφορετικά περιστατικά ξυλοδαρμού που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Αγρίνιο απασχολούν την Αστυνομία.

Το πρώτο σημειώθηκε στη διάρκεια του ημιχρόνου στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση Παναιτωλικός – Ολυμπιακός την περασμένη Κυριακή (30.11.25). Πατέρας που, μάλιστα, συνόδευε το παιδί του φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από οπαδούς, σε κερκίδα. Ο άνδρας μετέβη στο Νοσοκομείο Αγρινίου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χτυπήματα στο κεφάλι και υπέστη εξάρθρωση ώμου.

Την ίδια ημέρα στο πεζόδρομο της οδού Καραϊσκάκη στο κέντρο του Αγρινίου, καταγράφηκε συμπλοκή νεαρών ατόμων στη διάρκεια του οποίου ξυλοκοπήθηκε ένας 19χρονος.

Χθες Τετάρτη (3.12.25) τέσσερα άτομα μεταξύ 17 και 20 χρόνων πλησίασαν ένα 19χρονο νεαρό που κινούνταν επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και τον ξυλοφόρτωσαν. Φέρεται να δέχθηκε μπουνιές και κλωτσιές υπό την απειλή μαχαιριού και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες αναζητούνται για την πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.

Και για τα δύο περιστατικά που προηγήθηκαν έχουν σχηματιστεί οι ανάλογες δικογραφίες από την Αστυνομία.