Μπάμπης Κούτσικος: Στο Μεσολόγγι ξανά ο καταδικασμένος κρεοπώλης για τη δολοφονία του

Στο Μεσολόγγι βρίσκεται ξανά ο καταδικασμένος κρεοπώλης για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου, καθώς δικάστηκε σήμερα, Παρασκευή (7.11.25) σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο για παράνομη οπλοκατοχή.

Τα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου ήταν δρακόντεια, με ισχυρή αστυνομική παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός του κτιρίου, ενώ η διαδικασία παρακολουθήθηκε με έντονο ενδιαφέρον.

Η δίκη ολοκληρώθηκε χωρίς μεταβολή της πρωτόδικης απόφασης, καθώς το δικαστήριο επικύρωσε την ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών που του είχε επιβληθεί για την κατηγορία της οπλοκατοχής.

Έτσι ο κρεοπώλης πήρε το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές του Κορυδαλλού όπου εκτίει την ποινή των ισοβίων που του έχει επιβληθεί για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου.

Υπενθυμίζεται ότι η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του 33χρονου Μπάμπη Κούτσικου είχε συγκλονίσει το Μεσολόγγι τον Ιανουάριο του 2024.

Ο νεαρός είχε βρεθεί νεκρός σε χωράφι στην περιοχή ανατολικά της Κλείσοβας, με τον δράστη – επαγγελματία κρεοπώλη της πόλης– να συλλαμβάνεται λίγες ώρες αργότερα καθώς ήταν ο τελευταίος που συναντήθηκε το θύμα. .

Η υπόθεση είχε τότε προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία, καθώς τα δύο πρόσωπα ήταν γνωστά και δραστήρια επαγγελματικά στην πόλη του Μεσολογγίου.

Πηγή: messolonghinews.gr