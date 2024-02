Μπάμπα: «Σύντομα θα τρέχω ξανά πάνω-κάτω, ευχαριστώ τον Βαγιαννίδη»

Ο Γκανέζος αμυντικός έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ευχαρίστησε τον Βαγιαννίδη που στάθηκε δίπλα του.

Ο Μπάμπα Ραχμάν διανυκτέρευσε σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που υπέστη στη Λεωφόρο την Τετάρτη (21/2) κόντρα στον Παναθηναϊκό, πέφτοντας στο έδαφος και χάνοντας για λίγο τις αισθήσεις του έπειτα από μία εναέρια μονομαχία με τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Ο Γκανέζος αμυντικός είδε συμπαίκτες και αντιπάλους να βρίσκονται στο πλευρό του και έχοντας ξεπεράσει το χθεσινό σοκ, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα και παράλληλα, να ευχαριστήσει τον Βαγιαννίδη, που κι αυτός με τη σειρά του στάθηκε δίπλα του.

«Καλησπέρα. Θέλω απλά να ευχαριστήσω όλους όσους ανησύχησαν και μου έστειλαν τις ευχές τους τις τελευταίες 12 περίπου ώρες. Είμαι ευγνώμων, αναρρώνω καλά και οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποια σοβαρή ζημιά.

Θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Γιώργο Βαγιαννίδη, που με είδε προσωπικά στο νοσοκομείο. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ, αλλά θα επιστρέψω σύντομα για να τρέχω πάνω κάτω», ανέφερε στο μήνυμά του ο Γκανέζος.//

Hello, just wanted to thank everyone for their concern and well wishes in the last 12 or so hours. Thankfully I’m recovering well and scans have shown no major damage.

I’d like to also say a big thank you to Georgios Vagiannidis for personally checking in on me at the… pic.twitter.com/rrHLVqESNM

