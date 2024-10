Μπάλντοκ: Ρίγη συγκίνησης στο «Μπράμαλ Λέιν», χιλιάδες οπαδοί της Σέφιλντ τίμησαν τη μνήμη του

Σε φοβερά φορτισμένη ατμόσφαιρα, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησής της κόντρα στη Στόουκ

Θα είναι για πάντα ο δικός τους Starman. Ο αδόκητος χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ βύθισε στο πένθος όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Αγγλία και ειδικά το Σέφιλντ.

Άλλωστε ο Έλληνας μπακ υπήρξε κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ, μια εμβληματική φιγούρα στην κοινότητα της πόλης.

Ο Μπάλντοκ τιμήθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι των Λεπίδων κόντρα στη Λιντς, αλλά ο σύλλογος δεν θα μπορούσε να μην του αφιερώσει και το πρώτο εντός έδρας ματς, μετά τον θάνατό του.

Η Σέφιλντ κάλεσε τους οπαδούς της να γεμίσουν από νωρίς το «Μπράμαλ Λέιν» προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Τζορτζ και αυτό ακριβώς συνέβη.

Wonderful tributes to George Baldock @SheffieldUnited and a minutes silence will take place ahead of todays game against @stokecity pic.twitter.com/dF6x4GvvNb — Simon Humphreys (@SimonHumphreys1) October 26, 2024

Ένα μεγάλο πανό με το πρόσωπο του Μπάλντοκ έκανε την εμφάνισή του στο ένα πέταλο, ενώ στα μάτριξ του γηπέδου έπαιξε ένα συγκινητικό βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στην ομάδα, που συνοδεύτηκε από έντονο χειροκρότημα.

Brilliant moment as the blades players do their pre match huddle around a wreath for George Baldock ⚔️❤️ pic.twitter.com/2PKeERRuQG — Joel Birmingham (@Joelbirmz12) October 26, 2024

Ακόμα, το match programme ήταν αφιερωμένο στον Starman, ενώ φυσικά τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα του αγώνα. Μάλιστα, οι παίκτες της Σέφιλντ έκαναν όρκο νίκης στην περιοχή του δεξιού μπακ στο γήπεδο, προς τιμήν του άλλοτε δεξιού οπισθοφύλακα του συλλόγου.

gazzetta.gr