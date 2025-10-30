Μπαλάσκας σε Λαζόπουλο: «Ήταν άτοπο να με μπλέξεις με συμφέροντα και ακροδεξιούς»

Για τα πυρά που δέχτηκε από τον Λάκη Λαζόπουλο στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», ότι είναι ακροδεξιός, τοποθετήθηκε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Πρεμιέρα στο MEGA έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος με την εκπομπή Αλ Τσαντίρι Νιούζ, το βράδυ της Τετάρτης 29/10 (δείτε την έναρξη) και για ακόμα μια φορά έκανε τις «επιθέσεις» του. Από τις επιθέσεις αυτές λοιπόν, δεν έλειψε και ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Επειδή έχετε μπει όλοι στον αγώνα της κυβέρνησης να στρίψει ακροδεξιά. Να συμφωνήσουμε κάτι ότι όσοι κλέβουν το δημόσιο χρήμα δεν είναι πατριώτες; Επειδή είπε το ποίημα ο Μπαλάσκας κι εγώ που δεν είπα το ποίημα τι έγινε; Έχετε πάρει τη σημαία και το έθνος ρεζερβέ; Άντε και στο δ@@@ο. Αφήνετε τον αστυνομικό να κάνει ακροδεξιό παραλήρημα», είπε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η απάντηση του Σταύρου Μπαλάσκα στον Λάκη Λαζόπουλο

Ο Σταύρος Μπαλάσκας λοιπόν, έχοντας ενημερωθεί σχετικά, θέλησε να του απαντήσει μέσα από την εκπομπή, Κοινωνία Άνω Κάτω.

«Αγαπημένε μου Λάκη, αγαπημένε μου καλλιτέχνη πρώτα απ’ όλα να σου πω ότι δεν είμαι ακροδεξιός, δεν ήμουν ποτέ, οι απόψεις μου ποτέ δεν προσέγγιζαν κάτι τέτοιο. Λυπάμαι αν το είπες αλλά δεν είμαι. Το μόνο που με ενδιαφέρει σ’ αυτή τη ζωή είναι η οικογένεια μου και δεν είμαι κατευθυνόμενος ούτε από κανάλια, ούτε από επιχειρηματίες, ούτε από κανέναν άνθρωπο. Ό,τι λέω το λέω με το θάρρος της γνώμης μου, το λέω ελεύθερα και όσοι με αφήνουν και μιλώ ελεύθερα για μένα είναι η κορωνίδα μου.

Γι’ αυτό ίσως δεν έπρεπε να το πεις αυτό για μένα, λυπάμαι που το είπες, εγώ σε αγαπώ και σε εκτιμώ και θα σε παρακολουθώ, διότι σε θαυμάζω, αλλά ήταν άτοπο να με μπλέξεις με συμφέροντα και ακροδεξιούς, ενώ γνωρίζεις πολύ καλά ότι ιδιαίτερα από τη Χρυσή Αυγή έχω χτυπηθεί στη ζωή μου πάρα πολύ και το γράφω στο βιογραφικό μου», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Πηγή: youweekly.gr