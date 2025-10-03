Μπαλάσκας για Βοιωτία: «Γιατί δεν πούλαγε το σπίτι; Ήταν ανάγκη να θάψει τη μάνα;»

Οργισμένος ο Σταύρος Μπαλάσκας με την 62χρονη από τη Βοιωτία, σχολιάζοντας και την καταδίκη της σε φυλάκιση, όχι επειδή έθαψε τη μητέρα για να παίρνει τη σύνταξη, αλλά επειδή είπε ψέματα στις αρχές.

«Ρε παιδιά, έφαγε ένα μήνα, 17 μέρες; Αυτή η φυλάκιση πρέπει να τη φανταστούμε σαν εμβόλιο. Είναι η πρώτη δόση. Ή να το δούμε σαν σειρά του Netflix. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο», είπε στην εκπομπή Live News ο αστυνομικός αναλυτής.

«Εγώ έχω τα μούσια, αλλά αυτή η κυρία το κάνει πράξη», είπε με νόημα.

«Είναι αδιανόητο να θάβεις συγγενή στα 20 μέτρα για να βγάλεις κέρδος και να τη βγάζεις καθαρή. Είναι απίστευτο και μοναδικό. Πρέπει να γίνουν οι λεγόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Θέλετε να πάμε να της κολλήσουμε κανένα ένσημο; Γιατί τόσο δούλεμα που μας ρίχνει…», είπε στο τέλος της τοποθέτησής του ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Υπενθυμίζεται, ότι το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών αποφάσισε στην ενοχή της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, καθώς δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Αφού ο εισαγγελέας πρότεινε η 62χρονη να εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή, αποφασίστηκε τελικά να φυλακιστεί για έναν μήνα.

Πηγή: newsbeast.gr