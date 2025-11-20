Μπαίνει «ζεστό χρήμα» στους δήμους για τα σχολεία – Τόσα παίρνουν οι δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου, προχωρά η Δ΄ κατανομή του ποσού των 28 εκατομμυρίων ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για το 2025, προς όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Η κατανομή βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025, όπως ο αριθμός των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, ο αριθμός των σχολείων και των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε η εφαρμογή του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 271.850,00

ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 49.840,00

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 54.140,00

ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.820,00

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 108.360,00

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 76.270,00

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 33.770,00

aftodioikisi.gr