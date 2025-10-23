Μπαίνει «κόφτης» ομιλιών στη Βουλή και απαγόρευση να μιλά κανείς … με δύο ιδιότητες

Σε εφαρμογή τίθεται το αυτόματο σύστημα, το οποίο θα «κόβει» τις ομιλίες στη Βουλή, που υπερβαίνουν τον χρόνο τους, ενώ ταυτοχρόνως κόφτης θα μπει και στις διαθέσεις ορισμένων να κάνουν χρήση διττής ιδιότητας για να μιλούν όποτε θέλουν.

Ιδίως το τελευταίο ο πρόεδρος της Βουλής το χαρακτήρισε «αυτονόητο» κατά την σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των προέδρων, κατά την οποία «πέρασε» με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής, συμπεριλαμβανομένων μικροβελτιώσεων που επέφεραν τα κόμματα.

Φυσικά αντίρρηση και μάλιστα με μεγάλη ένταση προέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που καταψήφισε την εισήγηση για τις αλλαγές. Όσο για το ποιός έκανε χρήση της διπλής ιδιότητας του (πχ. πρώην πρόεδρος της Βουλής και πολιτικός αρχηγός) είναι επίσης … αυτονόητο και μπορεί αντιληφθεί κανείς ότι η «καμπάνα χτυπάει» δυνατά γι' αυτόν, ιδίως αν συνδυαστεί η απαίτησή του αυτή και με το γεγονός ότι ο εν λόγω ανοικονόμητος βουλευτής – πρόεδρος και πρώην πρόεδρος, ξεπέρασε κατά την τελευταία συνεδρίαση κατά 167% τον χρόνο ομιλίας του.

Επίσης, θα εφαρμοστεί μέτρο κατά το οποίο όποιος βουλευτής δεν κατεβαίνει από το βήμα, εκτός από το κλείσιμο του μικροφώνου θα στρέφεται και η κάμερα προς την Ολομέλεια. Αυτά και άλλα, αναμένεται να ψηφιστούν την ερχόμενη Πέμπτη από την Ολομέλεια, θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατόπιν από την μεθεπόμενη εβδομάδα θα εφαρμοστούν.

Οι νέοι χρόνοι θα διαμορφώνονται ως εξής: Για τους πολιτικούς αρχηγούς με κοινοβουλευτικές ομάδες που αριθμούν με πάνω των 50 βουλευτών θα είναι 20 λεπτά + 5 λεπτά ανοχής για την πρωτολογία τους, Για τους πολιτικούς αρχηγούς με μικρότερη των 50 βουλευτών κοινοβουλευτική δύναμη, ο χρόνος της πρωτολογίας ορίζεται στα 15 + 4 λεπτά ανοχή.

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ανεξαρτήτως της κοινοβουλευτικής δύναμης των ΚΟ τους, έχουν την δυνατότητα έως και τριών ακόμα παρεμβάσεων με χρόνους αντίστοιχα τα 7 +4 +4 λεπτά (συνυπολογισμένης και του έξτρα χρόνου της ανοχής). Οι πρώην Πρωθυπουργοί και πρώην Πρόεδροι της Βουλής ο συνολικός χρόνος που θα έχουν συνολικά στην διάθεσή τους θα είναι τα 15 λεπτά.

Ο εκάστοτε επισπεύδων υπουργός θα έχει στην διάθεσή του για να υπερασπιστεί τη νομοθετική πρωτοβουλία του, τα 18 + 5 λεπτά ανοχής. Ο αρμόδιος Υφυπουργός τα 9+3 λεπτά ανοχής, ενώ ο οποιοδήποτε άλλος Υπουργός τα έχει 10+3 λεπτά. Οι εισηγητές και ειδικοί αγορητές των κομμάτων θα τους δίνεται για την αρχική τους τοποθέτηση επί του σχεδίου νόμου τα 15 + 4 λεπτά ανοχής και για την δευτερολογίας τους τα 7+2 λεπτά ανοχή.

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων θα έχουν την δυνατότητα τριών τοποθετήσεων. Η πρώτη θα έχει χρόνο το ανώτατο 15 λεπτά, η δεύτερη τα 8 λεπτά και η τρίτη τα 4 λεπτά. Συνολικά, πάντως ως προς τους νέους χρόνους που θα οριστούν, σε σχέση με αυτούς που ορίζει σήμερα ο ΚτΒ είναι αρκετά πιο αυξημένοι, το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν τηρούνται και η έδρα αποφεύγει να κλείσει μικρόφωνα.

Ο χρονο - κόφτης, πάντως θα ισχύει και για τις προ Ημερησίας συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, στις συζητήσεις του Προϋπολογισμού και στις προτάσεις μομφής. Ωστόσο για αυτές, η Διάσκεψη θα καθορίζει εκ των προτέρων το χρόνο ομιλίας των πολιτικών αρχηγών και αυτός θα είναι που θα τηρείται.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi