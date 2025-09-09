Μουσικό Σχολείο Αγρινίου: Με την ευλογία του Δαμασκηνού ο Αγιασμός της σχολικής χρονιάς 2025-26

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου: Με την ευλογία του Δαμασκηνού ο Αγιασμός για την έναρξη σχολικής χρονιάς 2025-26
Ο καθιερωμένος αγιασμός θα τελεστεί στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου την ερχόμενη Πέμπτη, για την έναρξη σχολικής χρονιάς 2025-2026, με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνού.

Η ανακοίνωση:

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 11-9-2025 και ώρα 09.30, στην αίθουσα συναυλιών του σχολείου θα τελεστεί ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026 με την παρουσία και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

09 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγιασμός, Αγρίνιο, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

