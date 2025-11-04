Μουσικό Σχολείο Αγρινίου: Γενική Συνέλευση των Γονέων και Κηδεμόνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλοι οι Γονείς και Κηδεμόνες – μέλη του συλλόγου μας, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία θα παραστεί και η κα Διευθύντρια, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός δράσης και οικονομικός απολογισμός περιόδου 2024-2025

1. Προτάσεις και προγραμματισμός δράσης περιόδου 2025-2026

2. Ενημέρωση από την κα Διευθύντρια για τρέχοντα θέματα του σχολείου

3. Διάφορα θέματα

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη, για την ενίσχυση του έργου του συλλόγου και την επίτευξη των στόχων του, για τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και διαβίωσης και του επιπέδου μόρφωσης των παιδιών μας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κων/νος Τσόλκας Μαρία Νικολοπούλου