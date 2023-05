Μουσικό Σχολείο Αγρινίου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Erasmus+/ ΚΑ1» στο Όσλο (εικόνες)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+/ ΚΑ1» και κατά το χρονικό διάστημα από 07 Μαΐου έως 13 Μαΐου 2023, οι καθηγήτριες του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, Ιωάννα Δημάκη, Αλεξάνδρα Χρήστου, Αικατερίνη Αθανασοπούλου και Χριστίνα Παπαλίτσα, συμμετείχαν σε επταήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση στο Όσλο της Νορβηγίας, με τίτλο «Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Norway», υλοποιημένη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό English Matters.

Συμμετέχοντες/ουσες επίσης και από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν γλωσσικές και εκπαιδευτικές γνώσεις και δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα, να επεκτείνουν τις πολιτιστικές τους εμπειρίες και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα σε κλίμα συνεργασίας.



Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus ΚΑ1 με τίτλο: «Στρατηγικές διδακτικής και δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή κοινότητα» που υλοποίησε συνολικά 12 κινητικότητες εκπαιδευτικών και υποστηρίζει το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε, σεμινάρια από στελέχη της εκπαίδευσης για το νορβηγικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη νορβηγική ιστορία, επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και σε δύο διαφορετικού τύπου σχολεία, περιήγηση σε σχολικές εγκαταστάσεις, παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολικές τάξεις, συναντήσεις και συνομιλίες με μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και μέλη της διεύθυνσης, γνωριμία με καινοτόμες πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, και συνεργασία εκπαιδευτικών για την πραγματοποίηση μιας τελικής παρουσίασης.

Παράλληλα, περιηγήσεις στο ιστορικό κέντρο του Όσλο και σε μουσεία του και στην παλιά πόλη του Φρέντρικσταντ πλαισίωσαν την επταήμερη επιμόρφωση.



Πιο συγκεκριμένα:

Κυριακή, 07-05-2023: Στις 15:00 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, του επικεφαλής καθηγητή Λογοτεχνίας κ. Eduardo Marin και των συνεργατών του στο Hoyres Hus μέσα σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα ευρωπαϊκή.

Μετά τη θερμή υποδοχή και τους χαιρετισμούς και αφού τέθηκαν οι θεματικοί άξονες του σεμιναρίου, ζητήθηκε από την ομάδα κάθε χώρας να τραγουδήσει ένα τραγούδι στη γλώσσα της και στη συνέχεια με ανάμιξη των ομάδων η συμμετοχή σε παιχνίδι γνώσεων με θέμα τη Νορβηγία, διαδικασίες που ανέπτυξαν γρήγορα την οικειότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών και βοήθησαν την επικοινωνία.

Δευτέρα, 08-07-2023: Στο πλαίσιο του Field Learning Project – Images of Norwegian society, πραγματοποιήθηκε οργανωμένος κατά δύο ομάδες περίπατος στο κέντρο του Όσλο, με σταθμούς την Όπερα, τη Βιβλιοθήκη, το Φρούριο Akershus, το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, το Εθνικό Θέατρο και σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης, όπως πλατείες και μνημειακά γλυπτά.

Κατά τη μεσημβρινή – απογευματινή επιμόρφωση στον χώρο του Hoyres Hus πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με θέμα το νορβηγικό εκπαιδευτικό σύστημα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, κ. Jan Ljoener.

Ως προς το νορβηγικό σύστημα εκπαίδευσης, στα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η ιδιαίτερη μέριμνα από πλευράς πολιτείας για την εκπαίδευση, η ύπαρξη στη συντριπτική πλειονότητα δημόσιων σχολείων χρηματοδοτούμενων από την πολιτεία ή τους δήμους, η απουσία εξετάσεων έως και την ηλικία των 14 – 15 ετών, η έναρξη βαθμολογικής αξιολόγησης από

τη βαθμίδα του Γυμνασίου, η πρόσβαση σε πολλά επιλεγόμενα μαθήματα – μεταξύ αυτών της γερμανικής, ισπανικής, γαλλικής και ιταλικής ως επιλογή ξένης γλώσσας.

Το νορβηγικό σύστημα εκπαίδευσης χαρακτηρίζουν επίσης η γενικευμένη χρήση υπολογιστή για κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα ως εργαλείο ατομικών ή ομαδικών εργασιών στην τάξη, η παράλληλη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως κύριας και όχι ως ξένης, η εφαρμοσμένη συμπερίληψη και το κλίμα ελευθερίας και ηρεμίας κατά τη διδασκαλία.

Η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο γίνεται με εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο σε συνδυασμό με τους βαθμούς του απολυτηρίου.

Τρίτη, 09-05-2023: Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και σεμινάρια με θέμα την Νορβηγική Ιστορία και κουλτούρα από τον καθηγητή κ. Jan Eivind και τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στο πανεπιστήμιο του Όσλο στο πρόγραμμα σπουδών του και τη φιλοσοφία που το διέπει από η λέκτορα, κ. Tone Hagerup. Ιδιαίτερη στιγμή της επιμόρφωσης αποτέλεσε η οργανωμένη επίσκεψη στο Μουσείο Μουνκ ως εισαγωγή στην μοναδική τέχνη και τον κόσμο του ζωγράφου.

Τετάρτη 10-05-2023: Επίσκεψη στο Ris Skole του Όσλο, σχολείο με μαθητές/τριες ηλικίας 13-16 και παρακολούθηση μαθημάτων. Δόθηκε η ευκαιρία εμβάθυνσης στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης σε ένα νορβηγικό σχολείο, συνδεόμενο με το Πανεπιστήμιο του Όσλο και δυναμικότητας 750 μαθητών/τριών και 70 εκπαιδευτικών.

Στα αξιοσημείωτα: η δυνατότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα κάθε Παρασκευή, όπως δημιουργία podcast ή ταινιών μικρού μήκους, η δημοφιλία του μαθήματος του Εθελοντισμού, η λειτουργικότητα των υποδομών για τους/τις εκπαιδευτικούς με διάκριση του χώρου τους σε γραφεία εργασίας και χώρο διαλειμμάτων.

Πέμπτη 11-05-2023: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο επαγγελματικό Λύκειο Etterstad Skole σε προάστειο του Όσλο, που μας δέχτηκε με ιδιαίτερη ευγένεια και φιλόξενη διάθεση. Πρόκειται για σχολείο με 620 μαθητές/τριες και 120 μέλη προσωπικού ποικίλων ειδικοτήτων, με αναβαθμισμένη παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης που ακολουθεί την ολιστική μάθηση και έχει

ενσωματώσει με επιτυχία ικανό ποσοστό παιδιών από εθνικές μειονότητες.

Η μεσημβρινή επιμόρφωση περιλάμβανε οργανωμένη επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο του Όσλο, τοποθετημένο στο λιμάνι της πόλης στην άκρη του φιορδ, το μεγαλύτερο μουσείο των σκανδιναβικών χωρών και ένα παράδειγμα πολυσυλλεκτικής τέχνης.

Παρασκευή 12-05-2023: Σε βιωματικό εργαστήριο ανταλλάξαμε απόψεις και αξιολογήσεις με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες συναδέλφους για όσα μάθαμε σχετικά με το νορβηγικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και γενικά για σχολικά θέματα.

Στο πλαίσιο του Field Learning Project – Norwegian Cultural Heritage, επισκεφθήκαμε το Fredrikstad, την καλύτερα διατηρημένη οχυρωμένη πόλη της Βόρειας Ευρώπης, με ιστορικό και γεωγραφικό ενδιαφέρον και γνωρίσαμε το πλούσιο φυσικό τοπίο της Νορβηγίας.

Σάββατο 13-05-2023: Παρουσιάστηκαν οι εργασίες τις οποίες κατά ομάδες αναλάβαμε. Για την επεξεργασία της συνεργαστήκαμε στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Όσλο με τους Ισπανούς συναδέλφους.

Η επιμόρφωση ολοκληρώθηκε με σεμινάριο για τις στρατηγικές διάχυσης αποτελεσμάτων και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την απονομή των πιστοποιητικών και την αποχαιρετιστήρια «οικογενειακή» φωτογραφία σε μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Συνολικά, η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus+ και στην επιμόρφωση «Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Norway» υπήρξε μια εκπληκτική εκπαιδευτική εμπειρία που συνέβαλε στην επαγγελματική αναβάθμιση και ανανέωση.

Μέσα από τη βιωματική και θεωρητική προσέγγιση ενός άλλου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος και της καθημερινής σχολικής ζωής του, επεκτείναμε τις γνώσεις μας και προσλάβαμε ερεθίσματα αξιοποιήσιμα προς όφελος των μαθητών/τριών.

Με τη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με Ευρωπαίους/ες συναδέλφους εμπλουτίσαμε τη σκέψη μας και προσεγγίσαμε κοινούς προβληματισμούς.

Η επιμόρφωση μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη Νορβηγία, την κουλτούρα της, την ατμόσφαιρα ηρεμίας και πολιτισμού που διέπει αυτή την ανοιχτή και σύγχρονη σε όλα κοινωνία.

Ως επιμύθιο, τα λόγια της εκπαιδευτικού Norma Aznar: “The greatest privilege for a teacher is that your work has the power to change lives” που ανατροφοδότησαν επιλογικά και την επιμόρφωση.

