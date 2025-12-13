Μουσικό Εργαστήρι Meloessa: Χριστουγεννιάτικο Ρεσιτάλ στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

Το Μουσικό Εργαστήρι Meloessa II – Music and Creativity σας προσκαλεί στο Χριστουγεννιάτικο Ρεσιτάλ του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου.

Η συναυλία αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Εργαστηρίου και είναι αφιερωμένη στο πνεύμα των Χριστουγέννων — μια μουσική συνάντηση γεμάτη φως, συναίσθημα και δημιουργική έκφραση. Μέσα από έργα του διεθνούς χριστουγεννιάτικου ρεπερτορίου, καθώς και αποσπάσματα από όπερες, άριες και ορατόρια, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει τη μαγεία των ημερών μέσα από την τέχνη της μουσικής.

Στη συναυλία συμμετέχουν:

 Το Σύνολο Ευρωπαϊκών Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, υπό τη διεύθυνση του κ. Ευάγγελου Θάνου

 Η μεσόφωνος Τζένη Χατζηδήμου

 Ο τενόρος Ανδρέας Φούκας

 Η Μεικτή Πολυφωνική Χορωδία Ενηλίκων “Μελόεσσα”



Την εκδήλωση θα ανοίξει το Μουσικοπαιδαγωγικό Τμήμα του Εργαστηρίου, με υπεύθυνη την κα Λένα Σαββίδου.

Τη μουσική διεύθυνση και την επιμέλεια του προγράμματος υπογράφει ο κ. Ανδρέας Φούκας.

Στο πιάνο συνοδεύει η κα Βικτώρια Χατζηκουμή.

Την ηχοληψία και τους φωτισμούς επιμελείται ο κ. Αριστείδης Χατζάρας.

Την παρουσίαση του ρεσιτάλ, καθώς και την επιμέλεια της αφίσας, έχει η κα Μαριλένα Ευστρατίου.

Το Μουσικό Εργαστήρι Meloessa II – Music and Creativity εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου για τη φιλοξενία και την έναρξη

μιας νέας, δημιουργικής συνεργασίας.

Σας περιμένουμε όλους για να μοιραστούμε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη μουσική βραδιά και να ανταλλάξουμε ευχές μέσα από τις μελωδίες που μας ενώνουν.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.