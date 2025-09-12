Μουσική Βραδιά στο Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου

Μουσική Βραδιά με έντεχνο & λαϊκό πρόγραμμα στο Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου, διοργανώνειμία ξεχωριστή μουσική βραδιά με έντεχνο και λαϊκό πρόγραμμα, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00, στο Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Στην μουσική εκδήλωση συμμετέχουν, οι:Akrivοs Band, Βασίλης Ακριβός (Πλήκτρα, τραγούδι και καλλιτεχνική επιμέλεια), Αποστόλης Λαμπρόπουλος (Μπουζούκι, τραγούδι) και Αλεξάνδρα Βενέρη (Τραγούδι)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελωδίες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό, με τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Κώστα Χατζή, Νίκου Ξυλούρη, Γιάννη Σπανού και Γιώργου Κατσαρού.

