Μουσείο του Λούβρου: Έτσι απλά έκλεψαν τα κοσμήματα στη Γκαλερί Απόλλων - Δείτε video

Δεν θύμιζε κάτι από ...«Οcean's 11» η διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου. Πλάνα που μετέδωσε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV δείχνουν τους ληστές του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι τη στιγμή που αφαιρούν τα κοσμήματα από τη Γκαλερί Απόλλων.

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε από επισκέπτη του Μουσείου του Λούβρου, φαίνεται ένας άνδρας να φορά κίτρινο γιλέκο και να κόβει με πριόνι μία από τις προθήκες όπου βρίσκονται τα κοσμήματα. Οι δράστες εισήλθαν στη Γκαλερί Απόλλων χρησιμοποιώντας έναν ανυψωτικό μηχανισμό από τον παρακείμενο δρόμο στο Παρίσι και έσπασαν το τζάμι του παραθύρου για να μπουν στον χώρο.

Δύο από αυτούς φορούσαν κίτρινα γιλέκα και παρίσταναν τους εργάτες σε ανυψωτική πλατφόρμα, ενώ οι δύο συνεργοί τους επιτηρούσαν τον χώρο με μοτοσικλέτες.

Μέσα σε μόλις 7 λεπτά κατάφεραν να εισβάλουν στη διάσημη Γκαλερί Απόλλων και να αποσπάσουν 9 ιστορικά κοσμήματα. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, δύο από αυτά έχουν ήδη εντοπιστεί, ανάμεσά τους και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, που βρέθηκε σπασμένο έξω από το μουσείο.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA

— BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, ο συναγερμός που βρισκόταν στο παράθυρο απ’ όπου πέρασαν οι ληστές ήταν ελαττωματικός, και η διεύθυνση του μουσείου δεν φάνηκε να είχε δώσει σημασία σε αυτή τη δυσλειτουργία που είχε αναφερθεί νωρίτερα.

Αυτή η τεχνική αστοχία φαίνεται ότι επέτρεψε στους δράστες να πραγματοποιήσουν την επίθεση χωρίς να ενεργοποιηθεί άμεσα το σύστημα ασφαλείας, γεγονός που προκαλεί πλέον σοβαρά ερωτήματα για τη φύλαξη του πιο διάσημου μουσείου στον κόσμο.

Στο μεταξύ, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών.

Αποκαλύφθηκε η λίστα με τα κομμάτια που κλάπηκαν από το Λούβρο

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαίωσε ότι οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας εκλάπησαν από τη Γκαλερί Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου. Τα αντικείμενα αυτά ανήκαν στις πιο πολύτιμες βασιλικές και αυτοκρατορικές συλλογές που φυλάσσονται στο μουσείο.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ένα διάδημα και ένα κολιέ από το σετ ζαφειριών των βασιλισσών Μαρίας-Αμελίας και Ορτάνσας, καθώς και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που τα συνοδεύουν. Οι δράστες άρπαξαν επίσης ένα κολιέ με σμαράγδια και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ανήκαν στη μαρκησία Μαρία-Λουίζα, μία καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα-λείψανο», καθώς και δύο κοσμήματα-σύμβολα της αυτοκράτειρας Ευγενίας: ένα διάδημα και έναν μεγάλο φιόγκο τουρνουράς διακοσμημένο με πολύτιμες πέτρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, όλα αυτά τα κομμάτια έχουν ανεκτίμητη ιστορική και καλλιτεχνική αξία, πολύ πέρα από την υλική τους τιμή. Η εξαφάνισή τους συνιστά τεράστια απώλεια για την πολιτιστική κληρονομιά της Γαλλίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αντικειμένων και τη σύλληψη των δραστών της ληστείας.

«Τα αντικείμενα είναι απολύτως απούλητα στην κατάστασή τους»

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI, ο πρόεδρος του διάσημου οίκου δημοπρασιών Drouot, Αλεξάντρ Ζικιέλο, σχολίασε τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, υπογραμμίζοντας την ανεκτίμητη αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν. «Αυτά τα κομμάτια έχουν ιστορική, πολιτιστική και παγκόσμια αξία που δεν μπορεί να συγκριθεί με την απλή εμπορική τους τιμή», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να σπάσουν ή να λιώσουν τα κοσμήματα για να αποσπάσουν τον χρυσό, τα διαμάντια ή τους πολύτιμους λίθους, όμως μια τέτοια ενέργεια θα κατέστρεφε ανεπανόρθωτα τη καλλιτεχνική και ιστορική σημασία τους. «Προφανώς, αυτά τα αντικείμενα είναι εντελώς απούλητα στην τωρινή τους κατάσταση», τόνισε ο Αλεξάντρ Ζικιέλο, επισημαίνοντας ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να διατεθούν στην αγορά τέχνης ή σε νόμιμα κυκλώματα.

